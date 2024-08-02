Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России обязанности для родителей содержать детей до 23 лет во время учебы.

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму проект закона, обязывающий родителей содержать своих детей до 23 лет во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения. Об этом ранее сообщило РИА Новости. В документе говорится, что если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, их размер будет определяться судом. Деньги будут выплачиваться ежемесячно, а в случае отсутствия возможности получения содержания от своих родителей молодые люди смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек.

Комментировать депутатские инициативы можно далеко не всегда, потому что их значительная часть выдвигается, так сказать, «на пробу», и при обсуждении они довольно быстро исчезают. И в данном случае мне не очень понятно, как будут добиваться исполнения соответствующего закона, как именно собираются обязывать родителей. Полагаю, что если родители в состоянии содержать детей во время учебы, если у людей есть такая возможность, то это сделают и без специального напоминания. Если же у них такой возможности нет, то она вряд ли появится по приказу. Приказывай или не приказывай – лишним деньгам будет неоткуда взяться. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

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