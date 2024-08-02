ЛДПР предложила обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму проект закона, обязывающий родителей содержать своих детей до 23 лет во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, их размер будет определяться судом. Деньги будут выплачиваться ежемесячно, а в случае отсутствия возможности получения содержания от своих родителей молодые люди смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек.

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«Также в связи с принятием в мае 2024 года федерального закона об учреждении реестра должников по алиментным обязательствам, настоящим законопроектом предусматривается, что лица, не уплачивающие алименты и на вводимую категорию детей, включаются в данный реестр», — следует из законопроекта.



Прекращение права на алименты будет возникать при окончании обучения, отчислении или при достижении детьми возраста 23 года.

Как заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин, родитель несёт ответственность перед своим ребёнком и вплоть до того момента, пока тот не начнёт сам самостоятельно зарабатывать деньги. Это происходит после окончания вуза. Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребёнка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении.