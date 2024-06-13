Куда пойти учиться: нужны ли России айтишники

В России стартовала волна ЕГЭ и тысячи школьников в последний раз сядут за парты, чтобы сдать решающие экзамены. При этом свердловские вузы уже открыли прием абитуриентов для поступления на первые курсы. О том, какие специальности предлагают университеты, что выбирают сами выпускники и, насколько выбранные специальности востребованы на рынке труда, – на «ФедералПресс».

Куда идут свердловские абитуриенты В главном уральском вузе – УрФУ (Уральском федеральном университете) – в 2024 году открыто почти 9,5 тысяч бюджетных мест и 7,2 – контрактных. В пресс-службе учреждения отмечают, что поступающие на первый курс предпочитают, как и раньше, IT направления.

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«Популярными направлениями остаются IT, например, «Информатика и вычислительная техника», «Алгоритмы искусственного интеллекта» и другие», – рассказали «ФедералПресс» в вузе.



Помимо специальностей, связанных с информационными технологиями, абитуриенты активно подают документы на экономические и управленческие программы. Выбирают в качестве первого образования специальности по IT не только в УрФУ. Направление остается желанным среди перовкурсников и в других уральских вузах.

«Наиболее востребованы среди абитуриентов IT-направления: информатика и вычислительная техника, прикладная информатика, информационная безопасность», – рассказала начальник отдела по организации приема Управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ Вера Колчина. Всего в 2024 году в экономический университет планируется набрать 7 тысяч первокурсников. Традиционно высокий конкурс и на экономические направления: бизнес-информатика, экономика по различным профилям, менеджмент, государственное и муниципальное управление. Кто требуется работодателям Несмотря на популярность IT направлений, в пресс-службе рекрутингового агентства HeadHunter пояснили, что в Свердловской области наибольшая нехватка кадров совсем в других сферах. Это розничная торговля, где на одну вакансию приходится 1,1 резюме, следом идет медицина и фармацевтика – 1,2 резюме на вакансию, автобизнес – 1,4 резюме, производство – 1,7 резюме и рабочий персонал – 1,7 резюме.

«Чаще всего молодые специалисты ищут работу менеджером по продажам, программистом или разработчиком, дизайнером или художником, менеджером по работе с партнерами, а также секретарями помощниками руководителей», – рассказала руководитель пресс-службы компании на Урале Ольга Виноградова.



Останется ли в России спрос на программистов

Как было сказано выше, большинство абитуриентов выбирают специальности, связанные с IT-технологиями. При этом, по мнению декана факультета международных отношений Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Алексея Свищева, перегрева на рынке кадров не предвидится.

«По моему мнению, в достаточно большой перспективе никакого перенасыщения в области IT не произойдет. До сих пор этот дефицит достаточно большой. И надо понимать, что количество выпускаемых в этой области специалистов находится в параллели с тем, что продолжает расти на них спрос. Подготовка просто не успевает за растущим спросом», – отметил эксперт.



Если брать IT в чистом виде, то есть программистов, то спрос на них может быть предсказуемым и конечным, добавил Свищев. Но надо понимать, что те компетенции, которые находятся под аббревиатурой «ИТ-специалист» – это сегодня уже безоговорочно обязательные общепрофессиональные и универсальные компетенции.

«У человека может быть любая профессия, но навыки в области ИТ являются обязательным самостоятельным навыком. Если раньше это было на уровне владения компьютером, то сегодня это минимальный уровень умения программирования – какая-то работа с большими объемами данных, статистикой, ИИ», – прокомментировал корреспонденту «ФедералПресс» Свищев.



Дисбаланс того, какие кадры готовятся в вузах и какие специалисты в отраслях и на предприятиях требуются – был всегда, добавил эксперт. Более того, диспропорция никуда не денется, сохранится и останется. «Это было в СССР, распространено в современном мире и присутствует в России», - сказал Алексей Свищев. По его мнению, российская экономика сегодня предъявляет спрос на другие специальности и профессии, нежели те, которые готовят вузы. Но надо понимать, что быстро и эффективно подстроить систему образования под требования современного рынка сложно.

Сама по себе система образования является одной из самых инерционных систем в стране. Однако этот дисбаланс можно нивелировать, за счет переподготовки на востребованные специальности.