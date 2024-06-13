Росияне выступают за принятие закона о домашнем насилии

89% россиян хотят, чтобы в стране был принят закон о домашнем насилии, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Russian Field и парламентской партии «Новое дело».

95% женщин высказались за введение закона о домашнем насилии. Среди сильного пола поддержка такого закона составляет 83%. Против выступили 6% участников исследования, еще 4% не смогли дать ответ и 1% респондентов ответили по-иному.

Больше всего противников инициативы о домашнем насилии среди возрастной группы старше 30 лет — 7%. Среди молодежи в возрасте 18-29 лет противников 3%.

Также выяснилось, что 20% опрошенных лично столкнулись с домашним насилием, 34% заявили о таких случаях у своих знакомых.