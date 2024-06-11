Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров на фоне сообщений о росте заболеваемости в России «малой чумой» (туляремией) рассказал об опасности этой инфекции, а также оценил риски возникновения эпидемической вспышки.

Ранее терапевт Елена Малышева и ее соведущий, аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили о росте заболеваемости туляремией. Кроме того, сообщалось, что в Карелии рост заболеваемости туляремией в 21 раз превышает показатель по РФ.

Туляремия – это классический зооноз, то есть ей болеют животные, причем самые разные. Они болеют довольно тяжело, а людям заболевание передается через различных кровососущих членистоногих. Это могут и комары, и слепни, и даже клещи. По воздуху туляремия не предается ни от животного к животному, ни от человека к человеку… Туляремия – это, откровенно говоря, нетяжелое для людей заболевание. Так, известный советский инфекционист Георгий Руднев в своей книге отмечал, что патологическая анатомия туляремии изучена недостаточно по причине отсутствия летальных исходов, то есть люди от нее не практически умирают. Но вместе с тем туляремия – это достаточно неприятное для человека заболевание. На месте укуса сначала возникает безболезненная язвочка (так называемая туляремийная кокарда), а потом ближайший лимфоузел потихонечку начинает увеличиваться в размерах. То есть если был укус в руку – то это подмышечный лимфоузел, если в лицо – шейный, если в ногу – то паховый или бедренный лимфоузел. Без лечения это все нагнаивается, и гной течет довольно долго. Здесь возможны варианты, но в основном заболевание проявляется именно так. Владимир Никифоров Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова

Эксперт подчеркнул, что случаи заболевания туляремией фиксируются в России ежегодно.

«Этих случаев может быть больше или меньше, и в прошлом были достаточно большие вспышки… Сейчас установилось жаркое лето, расплодились слепни, кроме того, туляремией болеют грызуны, поэтому идет передача от кровососущих насекомых к человеку. Однако ни о какой эпидемии и массовости здесь речи не идет - маловероятно, что такие насекомые сейчас кусают всех подряд. Возможно, в итоге будет 100 – 200 заразившихся за лето россиян, но не более того», - отметил собеседник Рамблера.



Никифоров добавил, что существует вакцина от туляремии, и ее могут начать применять в эпидемиологически опасных регионах.

«Такая вакцинация обычно привязана к определенной территории, и соответствующие вопросы решаются на месте. В Москве, например, сейчас туляремии нет», - заключил специалист.



В Голландии ранее предположили, что вакцины против COVID-19 привели к избыточной смертности в Европе.