Названы последствия пандемии COVID-19 для  Европы и США

В Голландии предположили, что вакцины против COVID-19 привели к избыточной смертности в Европе

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Ученые из нидерландского университета Vrije Universiteit опубликовали в BMJ Public Health отчет о последствиях коронавируса для Европы и США. Об этом пишет «Российская газета».

Исследователи пояснили, что проанализировали данные об избыточной смертности в период после 2020 года в 47 западных странах.

Специалисты отметили, что она все еще остается высокой, несмотря на широкое внедрение вакцин против COVID-19 и различные меры сдерживания.

Полученные данные, заметили ученые, вызывают серьезную обеспокоенность. В связи с этим, заметили они, глава государств и правительств следует «тщательно исследовать основные причины постоянной избыточной смертности».

По их словам, после использования вакцин против вируса «были также задокументированы предполагаемые побочные эффекты». В частности, врачи зафиксировали ишемические инсульты, острые коронарные синдромы и кровоизлияния в мозг.

Кроме того, отметили исследователи, в 2020-2022 годах в США, Европе и Австралии произошло свыше 3 млн смертей, которые, предположительно, могли быть связаны с побочными эффектами вакцинации.