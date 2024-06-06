Заслуженный учитель оценил планы по отмене ЕГЭ

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу по отмене в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Межфракционный законопроект о замене ЕГЭ традиционными выпускными экзаменами по школьным предметам 6 июня будет внесен в Госдуму, передавал ТАСС. Предполагается, что изменения будут внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации». Авторы законопроекта считают, что благодаря принятию документа можно будет повысить уровень знаний выпускников, а также школьники смогут избежать «бессмысленного заучивания ответов на тесты» и сохранить физическое и психическое здоровье. Депутаты считают очевидным, что реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, «которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования».

По словам Ямбурга, мнение о том, что после введения ЕГЭ уровень образования российских школьников упал, является «добросовестным или недобросовестным заблуждением».

То, что многие наши ребята побеждают на международных олимпиадах по информатике, по физике, по химии и другим предметам доказывает, что они не хуже, чем их зарубежные коллеги... Да, недавно произошло два вопиющих случая – в Воронеже девочкам пришлось раздеваться из-за досмотра перед ЕГЭ, а в Нижегородской области во время экзаменов произошел технический сбой, об этом много писали в СМИ, и это действительно нехорошие вещи, но на основании этого делается вывод, что ЕГЭ вообще не нужен. Однако я должен отметить, что во всем мире проводятся подобные экзамены, и это правильно. Евгений Ямбург Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109

Говоря о перегрузке детей из-за ЕГЭ, эксперт напомнил, что в советское время ученики сдавали восемь экзаменов в школе, а затем – четыре вступительных экзамена в институт.

«А разве это не была перегрузка?» - сказал он.



Ямбург также назвал не соответствующими действительности заявления о росте числа суицидов среди сдающих ЕГЭ подростков.

«Как член многих комиссий я довольно предметно занимался этим вопросом. Бывало, говорили, что ребенок совершил суицид из-за связанного с ЕГЭ стресса, а потом выяснялось, что он учился в 10-м классе, где никакого ЕГЭ нет. Тут многое притягивается за уши, по этой теме появляется очень много фейков», — отметил педагог.



Эксперт вместе с тем прокомментировал тезис авторов инициативы по отмене ЕГЭ, согласно которому коррупционная составляющая перешла из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.

«Олимпиады – это действительно один из способов для того, чтобы дети, в особенности одаренные, имели возможность поступать в вузы. И тут у меня возникает интересный вопрос: когда профессора вузов говорят ученикам, мол, лучше приезжайте из своего города к нам, мы вас здесь подготовим – это разве не скрытая коррупционная составляющая? Полагаю, это что именно она – для этого нужны деньги. Однако репетиторство было, есть и будет всегда. При этом Москве, например, по указанию мэра запустили специальный сервис, где дети при подготовке к экзамену могут брать бесплатные консультации у лучших преподавателей. Так что это решаемые вопросы», — заявил Ямбург.



В настоящее время ЕГЭ активно выполняет функцию социального лифта, подчеркнул педагог.

«ЕГЭ сдают во всех регионах России. А для того, чтобы приехать, например, в Москву и сдать вступительные экзамены в престижные вузы, у многих просто нет денег, кроме того, нет достаточного количества мест для их проживания. Так что при отмене ЕГЭ многим будет закрыт путь, к примеру, в МГУ им. Ломоносова, и это плохо», – сказал он.



«Конечно, в ЕГЭ есть многое, что нужно совершенствовать, но этот формат надо оставлять. Лучшее – враг хорошего», – заключил Ямбург.

Ранее в Рособрнадзоре заявили готовности обсуждать отказ от ЕГЭ.