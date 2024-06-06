В Рособрнадзоре назвали условие отказа от ЕГЭ

Рособрнадзор готов обсуждать отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но при наличии объективной и понятной альтернативы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что сейчас ни в одной стране мира нет другого подхода оценки знаний учеников, кроме экзаменов. По словам Музаева, на сегодняшний день модель ЕГЭ «рабочая», а ведомство постоянно ее совершенствует.

«Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям, мы готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, но только если будет предложена рабочая схема, объективный и понятный экзамен», — добавил глава ведомства.



В Думу внесут межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ

Напомним, что ранее депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП, а также сенатор Елена Афанасьева внесли на рассмотрение парламента законопроект об отмене ЕГЭ. Авторы инициативы считают, что в России следует вернуть традиционные выпускные экзамены по школьным предметам.