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Российские школы отметили последние звонки. Как это было

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Выпускницы на территории школы № 1409 в Москве во время последнего звонка, 24 мая 2024 года
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Выпускницы на территории школы № 1409 в Москве во время последнего звонка, 24 мая 2024 года 
© Михаил Климентьев/ТАСС
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
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Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
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Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
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Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

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Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
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Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
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Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
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Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Выпускники 11-го класса после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске, 24 мая 2024 года
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Выпускники 11-го класса после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске, 24 мая 2024 года 
© Александр Кряжев/РИА Новости
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
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Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

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Выпускники 11-го класса после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске, 24 мая 2024 года
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Выпускники 11-го класса после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске, 24 мая 2024 года 
© Александр Кряжев/РИА Новости
Выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, 24 мая 2024 года
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Выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, 24 мая 2024 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Выпускницы школы № 18 на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в Казани, 24 мая 2024 года
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Выпускницы школы № 18 на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в Казани, 24 мая 2024 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Выпускники 11-го класса после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске, 24 мая 2024 года
13/19
Выпускники 11-го класса после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске, 24 мая 2024 года 
© Александр Кряжев/РИА Новости
Выпускницы на территории школы № 1409 в Москве во время последнего звонка, 24 мая 2024 года
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Выпускницы на территории школы № 1409 в Москве во время последнего звонка, 24 мая 2024 года 
© Михаил Климентьев/ТАСС

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Выпускник Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года, 24 мая 2024 года
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Выпускник Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года, 24 мая 2024 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Школьники во время последнего звонка в гимназии N44 в Сочи, 24 мая 2024 года
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Школьники во время последнего звонка в гимназии N44 в Сочи, 24 мая 2024 года 
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Выпускницы на территории школы № 1409 в Москве во время последнего звонка, 24 мая 2024 года
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Выпускницы на территории школы № 1409 в Москве во время последнего звонка, 24 мая 2024 года 
© Михаил Климентьев/ТАСС
Школьники с телефонами в руках во время последнего звонка в гимназии N44 в Сочи, 24 мая 2024 года
18/19
Школьники с телефонами в руках во время последнего звонка в гимназии N44 в Сочи, 24 мая 2024 года 
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Школьники во время последнего звонка в гимназии N44 в Сочи, 24 мая 2024 года
19/19
Школьники во время последнего звонка в гимназии N44 в Сочи, 24 мая 2024 года 
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

24 и 25 мая в большинстве российских школ проходят последние звонки. В этом году из 9-х и 11-х классов выпустятся порядка 2,3 млн школьников. Для выпускников организовали торжественные линейки со стихами и песнями. По традиции завершает праздник первоклассница, звонящая в школьный колокольчик на плечах одного из выпускников.

В этом году праздники прошли очно в большинстве регионов. В некоторых частях регионов, граничащих с Украиной, последние звонки решено провести в онлайн-формате. А на подтопленных территориях Омской области, из которых проводилась эвакуация, последние звонки перенесли на июнь.

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