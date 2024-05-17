Сбежавшая из Чечни Лия Заурбекова записала видеообращение

Сбежавшая из Чечни 19-летняя Лия Заурбекова записала видеообращение, в котором рассказала об отъезде из России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам девушки, она покинула Россию и просит больше ее не искать. Кроме того, Заурбекова призналась, что опасается внимания со стороны депутата и заместителя председателя Правительства Чеченской республики Адама Делимханова.

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«Со мной всё хорошо, я в безопасности, прошу меня не искать. Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов, очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти», — заявила она.

Напомним, что ранее Заурбекова выехала из Чечни, но ее родственники попытались насильно вернуть девушку обратно.

Ранее Адам Делимханов заявил, что Заурбекову вернут родным.