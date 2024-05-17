Делимханов заявил, что сбежавшую чеченскую девушку вернут родным

Ситуацию со сбежавшей из дома чеченской девушкой Лией Заурбековой взял на личный контроль депутат Государственной думы от республики Адам Делимханов. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он считает, что кто-то ввел 19-летнюю Заурбекову в заблуждение и манипулирует ею. Депутат в своем Telegram-канале выразил уверенность, что в ближайшее время девушку вернут родственникам, а виновный будет наказан в рамках российского законодательства.

Накануне стало известно, что московский отдел полиции по району Нагатино-Садовники на Каширском шоссе, где находится сбежавшая из дома Лия Заурбекова, окружили неизвестные, которые хотят увезти девушку на родину, в Чечню.

По ее словам, основной причиной побега из дома стало то, что там она подвергалась психологическому и физическому насилию. Семья подала заявление о пропаже Заурбековой.

Правозащитник сообщил об отъезде из России бежавшей от семьи чеченской девушки

Вечером 16 мая она опубликовала видеообращение прямо из полицейского отдела, заявив, что скрылась от родственников добровольно. Девушка также сообщила, что опасается их действий вне правового поля.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член президентского Совета по правам человека Алексей Мельников сообщил, что Заурбекова покинул отделение полиции без родственников и находится в безопасном месте.