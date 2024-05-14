Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала смерть журналиста Максима Кононенко. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью журналиста.

«Легендарный мистер Паркер, Максим Кононенко, действительно больше не с нами... Земля пухом», — написала она.

О смерти Кононенко стало известно 14 мая. Читателям он был известен под псевдонимом «мистер Паркер». Занимал должность главного редактора «Дни.ру», музыкального обозревателя «Газеты.ру», а также колумниста «Взгляд.ру». Кроме того, работал в интернет-подразделении Первого канала и являлся соведущим программы «Реальная политика» на НТВ. С 2016 года писал аналитические тексты для РИА «Новости», «RT на русском», Lenta.ru и «Газета.Ru».