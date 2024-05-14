Умер журналист Максим Кононенко

Журналист, блогер, аналитик Максим Кононенко скончался на 54-м году жизни. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

Дата и место похорон пока неизвестны.

Максим Витальевич Кононенко родился 13 марта 1971 в городе Апатиты в Мурманской области. В 1988 году переехал в Москву и поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, где с первого же курса стал заводить себе компьютерные аккаунты, называвшиеся parker.

В 1992—1993 годах работал в ИнтерЭВМ. В 1993 году пришел на работу в отдел программирования компании Steepler, который выделился в самостоятельную компанию Inzer. Продолжал работать в Inzer. В 1994 году окончил МИРЭА и поступил в Литературный институт (не закончил).

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Был главным редактором интернет-газеты «Дни.ру», музыкальным обозревателем «Газеты», одним из колумнистов сетевой газеты «Взгляд.ру».

С осени 2002 года по март 2014 вёл интернет-проект «Владимир Владимирович.Ру». В 2003 году работал в интернет-подразделении Первого канала.

В 2005—2008 годах был одним из соведущих в программе «Реальная политика» на телеканале НТВ. В 2008 году пришёл работать на радио «Вести FM», где вёл ежедневную рубрику «Реплика». Выпустил роман «День отличника» — пародия на «День опричника» Владимира Сорокина.

В 2016 году начал писать аналитику для РИА «Новости» и «RT на русском», в 2017 стал сотрудничать с порталами Lenta.ru и «Газета.Ru».

Сетевым конкурсом РОТОР в 2000 году был назван «Программистом года» и «Человеком года», а в 2003 и в 2004 годах — «Сетевым писателем года».