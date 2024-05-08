Синоптик рассказал, от чего зависит решение о воздушном параде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что вопрос о проведении воздушной части парада «надо принимать по факту». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 9 мая в Москве будет переменчивая и сложная погода, поэтому принять такое решение заранее будет сложно.

«Завтра погода будет очень переменчивая, есть много негативных факторов. Это вопрос, который будет решаться по факту, в 6-7 часов утра, потому что погода сложная», — рассказал он.

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Вильфанд добавил, что на День Победы в Москве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а также осадки — они будут идти с ночи до 10:00-11:00 часов, после чего их интенсивность уменьшится.

Напомним, что в преддверии Дня Победы в Москве начался сильный снегопад.