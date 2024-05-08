Мединский объяснил, почему Европа не считает 9 мая праздником

Председатель Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что в Европе не считают 9 мая праздником из-за поддержки фашизма. Об этом он написал в статье для портала «История.рф».

По словам Мединского, в 1941 году СССР подвергся атаки не только Нацистской Германии, но и «почти всей континентальной Европы, за исключением сербов и греков». Он уточнил, что в рядах гитлеровской армии присутствовали солдаты из Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, а также испанская дивизия, французский легион, армейские части из Словакии и Хорватии. При этом сегодня, по его мнению, в руководстве этих стран находятся потомки «коллаборационистов, предателей и нацистов».

«Истинные Герои европейского Сопротивления, настоящие солдаты и узники концлагерей, люди чести, наследники рыцарской доблести Великой Европы – давно ушли в лучший мир. Многие – красивыми и молодыми. Увы, они не могут рассказать своим внукам правду. А большинство и не успели завести детей. Сегодня в Европе у власти — не их потомки. Сегодня правят потомки коллаборационистов и предателей. А где-то – и выживших нацистов. Для них 9 Мая – не праздник. Не надо иллюзий», — заявил Мединский.

Ранее Мединский прокомментировал исключение обществознания в 6-8 классах.