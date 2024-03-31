Мединский прокомментировал исключение обществознания в 6-8 классах

Предложение исключить обществознание из школьной программы 6–8-х классов не означает сокращение знаний по этому предмету. Об этом заявил президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в беседе с ТАСС.

По мнению Мединского, знание предмета по существу никуда не денется. Он уточнил, что что-то перейдет в историю, что-то перейдет в другой класс.

Как отметил чиновник, вся программа будет синхронизирована, чтобы на все хватало времени, «спокойно и последовательно».

Помощник президента подчеркнул, что в школьной программе сейчас много похожих предметов: планируется перераспределение часов внутри программ истории, обществознания, региональной истории и курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Ранее стало известно, что блок вопросов по курсам «Демократия», «Гражданское общество и государство» и нескольким другим блокам убрали из демонстрационного теста единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию.