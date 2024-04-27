RedKassa прокомментировала рассылку с приглашением на концерт Кобзона

В сервисе по продаже билетов RedKassa прокомментировали смс-рассылку пользователям, в которых тех приглашали «на концерт Иосифа Кобзона в “Крокус Сити Холл”». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее пользователи сервиса начали получать СМС-сообщения c приглашением посетить «бесплатный концерт Кобзона в Крокусе». Одновременно с этим сайт RedKassa перестал работать.

Как объяснили в пресс-службе сервиса, рассылка является следствием неисправности сайта. Все поступившие сообщения в RedKassa попросили проигнорировать.

«Сейчас мы решаем ситуацию с неисправностью сайта. СМС-сообщения просим игнорировать», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве произошел крупный теракт — группа террористов открыла стрельбу по посетителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». В процессе теракта террористы также подожгли здание. Согласно последним данным, в результате погибло 145 человек, еще 551 человек получил ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская и запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ, но президент России Владимир Путин заявил, что террористы связаны с украинскими властями.