Россиян предупредили о штрафе за приготовление шашлыка в лесу

За приготовление шашлыка в запрещенных местах, таких как поля, леса, торфяники и иные территории с сухой травой и возгораемыми материалами, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 60 тысяч рублей. Об этом в беседе с Life предупредил управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" Илья Русяев.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при разведении костров и использовании мангалов может обернуться штрафом от 5 до 50 тысяч рублей, продолжил юрист. Кроме того, по его словам, после пикника нельзя оставлять мусор на обочинах дорог, в лесах и в других неположенных местах. За это придется заплатить от 2 до 70 тысяч рублей.

"Чтобы избежать серьезных штрафов и других санкций, на майских праздниках следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, порядка обращения с мусором и ответственно относиться к своему поведению. Пренебрегать правилами категорически не стоит, так как последствия могут быть крайне неприятными", - посоветовал Русяев.

Депутат Госдумы Никита Чаплин до этого отмечал, что самым частым нарушением, которое встречается в практике, является неправильный выбор места для жарки мяса. Готовить шашлык можно только в специально оборудованных местах, напомнил он.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил 1,6 тысячи россиян и выяснил, сколько наших соотечественников собираются «шашлычить» на майские праздники. Как оказалось, такой вид отдыха выберут 4 из 10 респондентов. С более подробными результатами ознакомилось издание «Вести Подмосковья».

Средний чек на организацию майских посиделок за шашлыком составляет 2,4 тысячи рублей на человека. Сюда входит мясо, овощи, напитки и прочие праздничные атрибуты. Самым популярным видом мяса для шашлыков стала свинина (44%), а каждый четвертый отдает предпочтение шашлыку из мясного ассорти.

Аналитики SuperJob также узнали, что главные поклонники отдыха с шашлыками - мужчины (44% против 34% женщин). В основном устраивать такие посиделки будут люди в возрасте от 35 до 44 лет. Чаще других на шашлыки собираются состоящие в браке и воспитывающие детей. 3 из 10 респондентов сами возьмутся жарить мясо, еще 3% отправятся к друзьям и близким. 7% успеют отдохнуть на нескольких застольях, а 14% пока вообще не представляют, какими окажутся их планы на праздники. 47% и вовсе проведут длинные выходные без шашлыков.

В преддверии майских праздников эксперты продуктового рынка теперь уже традиционно считают «индекс шашлыка». Методики и исходные данные у разных аналитиков иногда не совпадают, но общая картина всегда одна: шашлык дорожает.

Методики разные, кто-то считает только стоимость самого шашлыка — то есть в расчет берутся цены на мясо, лук, соль, перец и уксус или минералку. Кто-то добавляет к этому набору кетчуп, а кто-то учитывает стоимость мангала, комплекта шампуров, угля и средства для розжига. Так или иначе, подешевел за этот год только лук. Аж на 29%: с 54 рублей 95 копеек до почти 39 рублей. Данные Росстата. Килограмм соли подорожал на рубль.

Из мяса больше всего подорожала баранина — на 30-40%, курица — на 28,3%, говядина — на 12,2% и свинина — на 15,6%. Примерно по 30% к стоимости прибивали набор шампуров и мангал. А уголь подорожал на 77%. Это уже данные аналитического ресурса «Чек Индекс». Все эти показатели в сумме и дают у кого-то 10%, у кого-то 17%, а у кого-то и 30% к стоимости майского пикника. Интереснее в этом году другое, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев:

«2024 год отличается тем, что люди, наверное, уже привыкли к тому, что все дорожает, и никто не возмущается, а почему это стоит столько, раньше это стоило столько, наверное, все это понимают или смиряются, или не хотят спорить, я не знаю. Факт в том, что все подорожало, люди это видят и платят больше, но никто не возмущается, слава богу».

Что касается «индекса шашлыка», серьезно относиться к нему не стоит, говорят экономисты.

Если по полусуточному «индексу Биг Мака» (с которого все это и началось) можно было косвенно оценивать стоимость валют (что у многих тоже до сих пор вызывает лишь скепсис), то все последующие индексы — это уже шутка ради шутки, отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин:

«Если мы говорим про «индекс шашлыка», то это просто, наверное, как грубая стоимость пикника в текущих условиях, то есть как она поменялась относительно прошлого года. Ни больше ни меньше. Такой занимательный факт, который можно сопоставить с тем, какая у нас была инфляция, шашлык, скажем, подорожал сильнее общего уровня цен или медленнее. Собственно говоря, и все».

Упражняться в этом уже можно чуть ли не каждый месяц. Под Новый год все кому не лень, считают «индекс оливье». В конце зимы выходит «индекс масленицы». На прошлой неделе аналитики выкатили «индекс пасхального кулича». Осталось дождаться появления «индекса шарлотки» на Яблочный Спас и индекса чего-нибудь съедобного на День народного единства. И ведь придумают же.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал допустимую порцию шашлыка. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач подчеркнул, что порция шашлыка на человека не должна превышать 150 граммов. По его словам, чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть.

«Некоторые люди не могут есть без хлеба, но лучше выбрать хлеб не из пшеничной муки 1 сорта, а грубого помола с добавлением злаков, отрубей», — сказал он.

Специалист посоветовал есть шашлык со свежими овощами, в том числе с огурцами, помидорами, редисом и сладким перцем. Также он порекомендовал внимательно отнестись к соусам, поскольку в них может содержатся много соли и сахара.

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Лучше не покупать замаринованный шашлык, поскольку запах маринада не позволяет определить степень свежести мяса, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, обычно по упаковке замаринованного шашлыка трудно понять, какое внутри мясо.

Аромат маринада не дает возможность определить, насколько свежее мясо использовалось. Поэтому приобретение готовых кусочков для шашлыка хорошо, если вы уверены в их качестве, — объяснил медик.

Гастроэнтеролог отметил, что при этом такой вариант шашлыка бывает очень удобным, особенно если нет времени на разделку и маринование мяса. В таком случае лучше выбирать определенные части мяса: у свинины — шею, ребра, корейку и вырезку, у курицы — голень, бедро и крылья, а у баранины — заднюю и поясничную части, ребра и корейку.

Кроме того, чтобы получить качественное мясо, нужно обращаться к мяснику на рынке, подытожил Белоусов.

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Шашлык не рекомендуется употреблять детям до 10 лет, а также людям с заболеваниями печени, пищеварительной системы, поджелудочной железы и почек. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

"При приготовлении шашлыка избегайте пережаривания мяса и контакта жира с огнем, чтобы предотвратить образование вредных веществ. Подгоревшие участки мяса следует обрезать. Употребляйте шашлык в разумных количествах и сочетайте с овощами, зеленью и хлебом темных сортов", - посоветовал Белоусов.

Он добавил, что переедание шашлыка, особенно жирного, может привести к неприятным ощущениям и трудностям в переваривании.

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Ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Юлия Зайцева предупредила россиян, что шашлык может вызвать у домашних животных отравление, заболевания ЖКТ и даже травмы внутренних органов. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Эксперт предупредила, что жирное и копченое мясо может вызвать такие заболевания, как холецистит, панкреатит, дуоденит. Сырое мясо также представляет опасность для питомцев, так как без термической обработки в нем могут содержаться бактерии и паразиты.

«Особенную угрозу представляет сырая свинина: мясо может содержать вирус болезни Ауески, который вызывает у животных псевдобешенство», — добавила она.

Кроме того, вредным для домашних животных является маринад к шашлыку. Так, лук и чеснок содержат вещества-окислители, которые токсичны для питомцев.

«Они запускают процесс разрушения эритроцитов, которые транспортируют кислород из легких к тканям, и это приводит к гемолитической анемии. Симптомы могут появиться в течение нескольких суток: чаще всего это рвота и диарея, вялость и снижение аппетита, учащенное и затрудненное дыхание, бледность или желтушность слизистых», — рассказала Зайцева.

Ветеринар добавила, что соль и перец могут навредить питомцам, так как ЖКТ животных не приспособлен к соленой и острой пище, а содержащийся в большинстве готовых наборов шашлыка в маринаде уксус также небезопасен для собак и кошек.