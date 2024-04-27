Россиян предупредили об опасности шашлыков для домашних животных

Ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Юлия Зайцева предупредила россиян, что шашлык может вызвать у домашних животных отравление, заболевания ЖКТ и даже травмы внутренних органов. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Эксперт предупредила, что жирное и копченое мясо может вызвать такие заболевания, как холецистит, панкреатит, дуоденит. Сырое мясо также представляет опасность для питомцев, так как без термической обработки в нем могут содержаться бактерии и паразиты.

«Особенную угрозу представляет сырая свинина: мясо может содержать вирус болезни Ауески, который вызывает у животных псевдобешенство», — добавила она.

Кроме того, вредным для домашних животных является маринад к шашлыку. Так, лук и чеснок содержат вещества-окислители, которые токсичны для питомцев. «Они запускают процесс разрушения эритроцитов, которые транспортируют кислород из легких к тканям, и это приводит к гемолитической анемии. Симптомы могут появиться в течение нескольких суток: чаще всего это рвота и диарея, вялость и снижение аппетита, учащенное и затрудненное дыхание, бледность или желтушность слизистых», — рассказала Зайцева.

Ветеринар добавила, что соль и перец могут навредить питомцам, так как ЖКТ животных не приспособлен к соленой и острой пище, а содержащийся в большинстве готовых наборов шашлыка в маринаде уксус также небезопасен для собак и кошек.

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