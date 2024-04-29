Как погода влияет на здоровье россиян

Больше трех четвертей москвичей (77,6%) считают климат в своем городе более или менее комфортным, в то время как в Санкт-Петербурге разделяют эту точку зрения только половина жителей (52,7%). Об этом говорится в совместном опросе Финансового университета при Правительстве РФ и компании "Ингосстрах". Там решили выяснить, насколько климатические и погодные условия влияют на эмоциональное и психологическое здоровье жителей двух столиц.

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Наиболее некомфортным временем года для обоих городов оказалась зима, с этим согласились 65,8% петербуржцев и 41,2% москвичей. Осень также вызывает негативные эмоции у 27,5% жителей Москвы и 14,9% жителей Санкт-Петербурга. Более приятным временем года для жителей обеих столиц считается весна - она вызывает дискомфорт лишь у 19,1% москвичей и у 12,1% петербуржцев. Лето же оказалось наиболее комфортным временем года, недолюбливают его только 12,2% опрошенных в Москве и 7,2% в Санкт-Петербурге.

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В результате исследования выяснилось, что неблагоприятная погода оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние жителей обеих столиц - 56,7% петербуржцев и 37,5% москвичей столкнулись с ухудшением настроения и депрессией.

Чаще всего на это влияют затяжные дожди и высокая влажность - так сообщили 63,6% москвичей и 61% петербуржцев. Пасмурная и облачная погода вызывает ухудшение эмоционального состояния и депрессию у 35,6% жителей Санкт-Петербурга и у 19,9% жителей Москвы. А морозы и холод зимой - у 25,6% петербуржцев и у 21,8% москвичей. Ухудшение настроения из-за сильного ветра отмечают 23,3% жителей Санкт-Петербурга, в Москве таких намного меньше - 7,9%.

Чтобы справиться с подобными эмоциональными вызовами, большинство респондентов прибегают к различным стратегиям, таким, как сон (44,8% москвичей и 31,5% петербуржцев); употребление кофе и шоколада, посещение кафе и ресторанов (35,4% жителей Москвы и 23,6% жителей Санкт-Петербурга); занятия спортом (35,5% москвичей и 23,6% петербуржцев). Также просмотр фильмов, чтение книг и прослушивание музыки улучшает настроение 18,7% жителей Санкт-Петербурга и 18,5% жителей Москвы.

"Когда мы говорим о депрессии, надо различать ухудшение эмоционального состояния, а с другой стороны - клиническое расстройство, требующее вмешательства специалистов. В первом случае помогут сон, кофе и спорт, однако, если ухудшение настроения и апатия становятся долгосрочными или перерастают в депрессию, важно вовремя обратиться к специалистам" - говорит директор Института социально экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Настоящий здоровый образ жизни включает в себя не только заботу о физическом состоянии, но и о психологическом благополучии. Приобретая полис добровольного медицинского страхования, человек сможет обратиться в любые клиники, в том числе ведущие лечебные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга, посещать нужных врачей, включая психологов, и следить за своим состоянием", - сообщила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха".

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, предстоящее лето на большей части страны ожидается теплым. Температура будет около и выше нормы. По словам синоптика, жаркая погода ожидается в европейской части России, а также в северных регионах, на северо-западе, на севере Урала, Сибири и Урала. В других российских регионах температура будет около нормы.

А вот к метеозависимости Вильфанд относится настороженно. По его мнению, люди просто настраивают себя на то, что плохая погода влияет на их самочувствие.

"Люди эмоционально зависят от информации, которую им сообщают. Если говорят, что завтра резкое повышение давления и это может сказаться на самочувствии человека, то человек воспринимает это и заранее себя настраивает", - поясняет метеоролог. По его мнению, если уж кого-то и относить к метеочувствительным, так это самих синоптиков. Если прогноз сбылся, то люди довольны, а если нет, то начинают ругать синоптиков. И уже синоптикам от этого становится некомфортно.

При этом Вильфанд добавляет, что в дождливую погоду можно простудиться, а в жару получить тепловой удар. Вот это уже факт, поэтому надо просто не переохлаждаться и не увлекаться солнечными ваннами.