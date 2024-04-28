140 вагонов угля для жарки шашлыков потратят россияне в майские праздники

В мае 2024 года россияне потратят для жарки шашлыка 10 тыс. тонн березового угля, что составляет 140 грузовых вагонов. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.

В пресс-службе отметили, что в ходе исследования опирались на данные статистики, согласно которой на шашлыки в длинные выходные планирует хотя бы раз выбраться порядка 25% жителей страны.

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В ведомстве пояснили, что фактическая цифра может быть значительно больше, так как многие россияне будут ежедневно жарить шашлыки на своих загородных участках.

При сжигании углей в мангале в атмосферу выделяется меньше CO2, чем при приготовлении пищи на газовой плите, уточнили в Рослесинфорге.