Возможный дом Блиновской продают почти за миллиард рублей

Дом российского блогера Елены Блиновской, которую подозревают в неуплате налогов на сумму около 918 миллионов рублей, могли выставить на продажу приблизительно на ту же сумму — за 920 миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что объявление о продаже визуально похожего дома появилось на интернет-ресурсах. Помимо двухэтажного особняка в подмосковном городе Истра, на продажу также выставлен автомобиль Lamborghini Urus. Адрес выставленного на продажу дома совпадает с домом Блиновской, а схожая иномарка ранее попадала на кадры с обыска в доме блогера.

Напомним, что Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов. Сама Елена признала свою вину и раскаялась в содеянном.