МТС запустила программу помощи пострадавшим от паводков

Российская телекоммуникационная компания МТС запустила благотворительную программу для оказания помощи пострадавшим от паводков в различных регионах страны.

Отмечается, что оказать помощь смогут пользователи программы МТС Cashback — теперь у них появится возможность пожертвовать свой кешбэк на благотворительную помощь пострадавшим от паводков. При этом сделать пожертвования могут абоненты любого оператора связи, а не только пользователи МТС — желающим нужно только зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback.

Отправка помощи доступна в разделе «Потратить». Кроме того, пользователь может подписаться на СMС-оповещение о том, на что конкретно были потрачены его пожертвования и сколько всего средств было собрано.

Кроме того, компания МТС пожертвовала специализированное оборудование спасателям Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, которые работают в зоне бедствия — спасательные жилеты, моторные лодки и многое другое. Это оборудование должно помочь спасателям проводить поисково-спасательные операции и патрулировать зону бедствия.

«Весенний паводок в Оренбургской и соседних областях вошел в число самых разрушительных в истории современной России. Как социально ответственная компания МТС реализует программу целевой инфраструктурной помощи спасателям, которые ликвидируют последствия наводнений, и дополнительно мы предлагаем всем неравнодушным согражданам простой инструмент для того, чтобы материально поддержать жителей пострадавших территорий, наших соседей в такой непростой момент. В рамках благотворительного проекта МТС “Нас Касается”, который помогает фокусировать внимание общественности на социально актуальных темах, мы запустили возможность переводить кешбэк на помощь пострадавшим от наводнения, и надеемся, что это решение позволит обеспечить нуждающихся дополнительными ресурсами», — рассказала руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил компенсировать любое утраченное имущество в случае ЧС.