Путин поручил ввести компенсации за любое утраченное при ЧС имущество

Президент РФ Владимир Путин поручил отменить список имущества, за которое выплачивают компенсации в случае ЧС, и компенсировать любое утраченное имущество. Об этом сообщает ТАСС.

Такое поручение Путин дал на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Президент отметил, что по существующим правилам компенсации от 50 до ста тысяч рублей выплачивают в зависимости от того, входит ли утерянное имущество в специальный перечень.

«Есть предложение этот перечень видоизменить, пополнить и так далее. Его вообще нужно отменить», - подчеркнул Путин.

Президент заявил, что к выплатам пострадавшим из-за паводков нужно подойти неформально, передает РИА Новости.

Также Путин поручил не лишать дополнительных выплат пострадавших, у которых есть страховка. Он подчеркнул, что выплаты и от страховой компании, и от властей будут мотивировать людей оформлять страховки.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщил, что в регионе было подано более 400 тысяч заявлений на выплаты из-за паводков. Финансовую помощь получили более 46 тысяч человек. Паслер отмечал, что заявки подают и жители местности, не попавшей в зону подтопления.