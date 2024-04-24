Для авиакомпаний в РФ ввели новые правила

Российские авиаперевозчики должны незамедлительно высаживать пассажиров в случае духоты в салоне лайнера, сообщают «Известия».

Соответствующие требование выдвинули Росавиация и Ространснадзор. Ведомства потребовали от авиакомпаний исключить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре воздуха в салоне. Перевозчикам необходимо обеспечивать и поддерживать на борту температуру воздуха в пределах 20—25 градусов согласно СанПиН.

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Депутаты Госдумы призвали Министерство транспорта России закрепить эти допустимые значения микроклимата в Федеральных авиаправилах, чтобы авиакомпании их соблюдали. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров дал указание главам перевозчиков при выполнении рейсов в места с жаркими климатическими условиями исключить работу воздушных судов с неработающей вспомогательной-силовой установкой или с отложенными дефектами, которые могут снизить эффективности системы кондиционирования.