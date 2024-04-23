В Волгограде отменили праздничные мероприятия

Власти Волгоградской области приняли решение отменить массовые мероприятия на открытом воздухе, приуроченные ко Дню Весны и Труда и 79-й годовщине Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Там уточнили, что речь идет о первомайской демонстрации, шествии «Бессмертного полка», акции «Свет Великой Победы», праздничных концертах на набережной, салютах, фейерверках и других мероприятиях.

«Исключение составит парад — он по традиции состоится 9 мая в городе-герое Волгограде на площади Павших борцов. При проведении парада будут приняты дополнительные меры безопасности», — сообщили в пресс-службе администрации области.

Данные меры обусловлены оперативной обстановкой в регионе.