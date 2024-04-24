Погода в РФ в мае: сильнейшие аномалии, кого ждут морозы и снег

В ближайшее время на европейской территории России, а также юге Западной Сибири и Урале прогнозируются сильные отклонения от климатических норм. Кое-где температура может доходить до +30 градусов. Под влиянием этих аномалий пройдет череда майских праздников, прогнозирует метеоролог Александр Шувалов. О том, какая погода может ожидать россиян в мае 2024 года, — в материале NEWS.ru.

Каким будет май в столицах и Центральной России

Как рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, уже конец апреля ожидается «с очень сильными отклонениями в средней полосе и на юге». В это время, по его словам, температура воздуха в пространстве от Костромы до Краснодара будет примерно на 6–8 градусов выше нормы.

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«Сейчас средняя температура по месяцу во многих населенных пунктах средней полосы либо близка, либо превышает абсолютные максимумы апреля, которые наблюдались в разные годы. Москва, Тула, Рязань, Смоленск — близки [к абсолютным максимумам]. Воронеж превышает на 1,5 градуса абсолютный максимум, что очень весомо. Ближайшие дни будут очень теплыми: 17–22 градуса для Москвы с кратковременным похолоданием в субботу и воскресенье», — отметил Шувалов.

Говоря о майских праздниках, он отметил, что температура воздуха в Московском регионе, а также во Владимире, Туле и Твери в это время будет находиться в диапазоне 17–22 градусов. Также он не исключил, что в какие-то из майских дней возможна более жаркая погода.

«Полагаю, что есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае. Я исключаю только 1, 2 и 9-е число. Но здесь очень похоже на ситуацию 2007 года. Там тоже начало месяца было прохладное, но месяц закончился с результатами в 30–35 градусов», — подчеркнул Шувалов.

Где ждать дождей

Что касается осадков, то наиболее высока их вероятность в майские праздники в западных регионах РФ — их будут задевать циклоны, господствующие над Европой. «Скорее всего, на майские праздники здесь будет дождливая погода», — добавил Александр Шувалов.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», в мае в столичном регионе температурный фон, предположительно, будет находиться в диапазоне от +8 до +22 градусов. Преобладать будет облачная с прояснениями погода с дождями разной интенсивности.

В Петербурге начало мая ожидается весьма прохладным, в отдельные сутки по ночам столбики термометров не будут подниматься выше +3 градусов, а днем — до +10. К концу майских праздников в городе может потеплеть до +15, а в середине месяца в отдельные дни воздух может прогреться до 18–22 градусов, но, по оценкам «Яндекс.Погоды», третья декада мая может вновь принести прохладную погоду — 4–10 градусов. Дожди сервис прогнозирует 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 и 26 мая.

Всплеск жары, а после похолодание

На юге Европейской России — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в регионах Нижней Волги — после всплеска жары до 30–35 градусов на майские праздники ожидается похолодание примерно до 25 градусов, что на 2–3 градуса ниже нормы, отметил Александр Шувалов.

«С понижением температуры придут кратковременные дожди и грозы, но что-то сверх необычного и суперсильного не ожидается», — добавил он.

По данным «Яндекс.Погоды», в Краснодаре дневные температуры на протяжении мая будут находиться в диапазоне 17–25 градусов. Теплее всего должно быть в первой декаде, к середине месяца помимо похолодания могут начаться дожди. В Сочи будет прохладнее — от 14 до 20 градусов.

В Астрахани на протяжении всего месяца сервис не предвещает ни одного дождливого дня. Погода в городе должна быть в целом однородной с дневными температурами в диапазоне 19–27 градусов.

Что будет в мае на Урале и в Сибири

По сравнению с центром и югом европейской территории России, на ее северо-восточной окраине, в Республике Коми, а также на Урале и юге Западной Сибири в начале мая ожидается диаметрально противоположная погода, отметил метеоролог Александр Шувалов.

«Здесь температурный фон будет очень низкий — на 1–6 градусов холоднее климатической нормы», — прогнозирует собеседник NEWS.ru, добавляя, что уральские регионы будут находиться во власти холодных антициклонов, поэтому существенных осадков там не ожидается.

В Екатеринбурге, по данным «Яндекс.Погоды», в первой декаде мая по ночам возможны заморозки. Например, 5 мая сервис прогнозирует до 6 градусов мороза, а днем — до +8. Выше 20 градусов воздух в столице Урала прогреется не раньше середины месяца.

Примерно такая же погода ожидается в Тюмени, но ее жителям погодный онлайн-сервис готовит «сюрприз» в виде 24–27 градусов тепла в середине месяца.

В Новосибирске первая треть месяца будет преимущественно облачной с дневными температурами 6–14 градусов, 6 мая в ночные часы должна быть самая холодная погода — около нуля, с небольшим дождем. С середины мая в столице Сибирского федерального округа в дневные часы должно быть теплее 15 градусов, а в отдельные дни воздух может прогреваться до +24.

Что касается осадков, то, по данным Александра Шувалова, в начале мая циклоны будет притягивать к себе Центральная и Восточная Сибирь. Это, как отметил метеоролог, касается юга Красноярского края, Иркутской области и Алтайского края.

Каким будет май на Дальнем Востоке

На юг Хабаровского края, в Амурскую область и в континентальные районы Приморья будет поступать теплый воздух, прогнозирует Александр Шувалов. По его словам, на майские праздники здесь температура будет в целом до 20–22 градусов, что выше нормы. В прибрежных районах Дальнего Востока ситуация иная — на тихоокеанском побережье будет «достаточно прохладно».

Во Владивостоке, согласно «Яндекс.Погоде», с начала месяца к 7 мая столбики термометров в дневные часы поднимутся с 12 до 28 градусов, но к середине месяца может снова похолодать до 10 градусов. Но вероятность потепления появится в третьей декаде. Погода в столице Приморья должна быть ясной и с небольшим количеством осадков.

В Хабаровске также преимущественно ясно, в первые майские дни столбики термометров будут подниматься выше отметки в 20 градусов, позднее — в диапазоне 13–20 в дневные часы.

В Якутске должно быть существенно прохладнее. Весь май, судя прогнозам «Яндекс.Погоды», там будет довольно пасмурно и дождливо, а также снежно. По ночам температуры часто будут еще отрицательными, до 3 градусов мороза, а в дневные часы к концу месяца возможно до +15.