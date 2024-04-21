Как на майские праздники отдохнуть 15 дней

Приближаются майские праздники. В этом году они будут разбиты на несколько периодов работы и отдыха.

Так, сначала мы отдыхаем 28 апреля по 1 мая (2 мая - на работу). При этом суббота, 27 апреля, станет рабочей. Вторые длинные майские выходные в честь Дня Победы запланированы с 9 по 12 мая.

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Но, как отмечает управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев, сотрудники могут отдохнуть до 15 календарных дней подряд. Для этого нужно правильно оформить ежегодный оплачиваемый отпуск между праздничными и выходными днями.

По Трудовому кодексу РФ ежегодный отпуск должен предоставляться согласно утвержденному в конце года графику отпусков, при этом одна часть отпуска не может быть менее 14 дней. Это при стандартном 28-дннвном отпуске.

"Оптимальный вариант для 15-дневного отдыха в мае - взять ежегодный отпуск на рабочие дни с 29 апреля по 8 мая включительно. В этом случае сотрудник будет отсутствовать с 28 апреля по 12 мая, так как майские праздничные дни 1 и 9 мая вместе с предшествующими и последующими выходными создают продолжительный непрерывный отдых", - говорит юрист.

Важно соблюсти несколько условий: заранее согласовать даты с работодателем, подать заявление не позднее чем за 3 календарных дня до начала отпуска и получить отпускные в установленный срок. При нарушении сроков выплаты отпускных работодатель рискует быть оштрафованным.

Альтернативный вариант для 15-дневного отдыха - взять отпуск за свой счет с 29 апреля по 12 мая. Однако в этом случае сотруднику не будут начислены отпускные, он полностью лишится зарплаты за этот период.