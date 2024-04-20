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Минздрав впервые раскрыл статистику психологической помощи участникам СВО

Министерство здравоохранения РФ впервые раскрыло статистику психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, пишет «Медвестник». Согласно отчету ведомства, с июня по декабрь 2023 года к специалистам обратились 18 604 человек. Организацией такой поддержки занимается фонд «Защитники Отечества».

Минздрав впервые раскрыл статистику психологической помощи участникам СВО
© ТАСС

Российским регионам было поручено открыть психотерапевтические кабинеты, которые принимают военнослужащих за счет средств ОМС. Сначала медицинский психолог должен проводить «экспресс-диагностику», и уже при выявлении признаков каких-либо расстройств пациент попадает к врачу-психотерапевту или к врачу-психиатру.

Затем участников СВО или членов их семей могут направить в общепсихиатрическое отделение больницы или в психиатрический дневной стационар. По данным Минздрава, таких пациентов было около 26%.

Из 18 604 обратившихся за помощью 10 тысяч относятся к категории основных получателей помощи фонда «Защитники Отечества». В их число входят уволенные из зоны СВО военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР с мая 2014 года, а также члены семей погибших в ходе СВО.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценил молитвенную практику участников спецоперации, особенно тех, кто молится перед боем. По его словам, молитва военнослужащих — это «крик души», способный творить чудеса.

Общество
Минздрав РФ
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