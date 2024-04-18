Рособрнадзор допустил внесение устной части экзамена для мигрантов

На экзамене по русскому языку для трудовых мигрантов целесообразно будет включить проверку устной речи. С инициативой выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В службе объяснили это тем, что большинство мигрантов ведет именно устную коммуникацию с россиянами. Уточняется, что раздел «Говорение» отсутствует только для мигрантов, желающих получить работу или патент.

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«Для остальных уровней проведения экзамена раздел "Говорение" предусмотрен», - передает РБК.

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Также планируется повысить минимальный порог экзамена, необходимого для получения вида на жительство или гражданства.

Сейчас трудовые мигранты сдают тестирование по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства страны. Дети мигрантов также, возможно, будут проходить тест на знание русского языка. Это предложение выдвинула омбудсмен Мария Львова-Белова, пока оно обсуждается. Данная мера поможет интеграции семей мигрантов и благоприятно скажется на адаптации и социализации детей мигрантов в школах.

Владимир Путин ранее отметил, что Россия вместе с коллегами из стран СНГ работает над тем, чтобы люди были подготовлены с языковой точки зрения, знали традиции и уважали законы. По его словам, необходимо привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают интересам экономики России.