В Оренбурге расширят программу выплат пострадавшим от наводнений

Выплаты уже получили 30 тыс. пострадавших от наводнений жителей Оренбургской области. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в эфире телеканала «Россия 24».

«Тридцать тысяч человек уже получили выплаты не только первоочередные, но и по утрате имущества. Принято решение о выплате еще 30 тысячам жителей», — заявил Паслер на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

До этого президент Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков.

В Оренбургской области затопило более 18 тыс. жилых домов в 99 населенных пунктах и 39 СНТ. Эвакуировали более 16,5 тыс. человек, в том числе более 4,6 тыс. детей. Сложная ситуация сложилась в столице региона Оренбурге, где уровень реки Урал превысил 11 м при опасном значении в 930 см. В городе подтопило около 5,5 тыс. домов, из которых более 50 — жилые многоэтажки. С затопленных улиц эвакуировали свыше 1,7 тыс. человек.