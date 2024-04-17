"В аэропорту хаос". Россияне не могут вылететь из ОАЭ из-за ливней

Еще почти 30 россиян с детьми до сих пор не вылетели их аэропорта Шарджи в Москву из-за нехватки мест. Об этом «Газете.Ru» сообщил один из ожидающих рейса гражданин РФ.

Он отметил, что должен был вылететь рейсом AirArabia из Шарджи в Москву вместе с семьей в 21:20 16 апреля. Однако на ОАЭ обрушился ливень и им пришлось добираться до аэропорта из Аль-Барши девять часов.

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«Переносили рейс четыре раза. Ночевали в аэропорту. Сегодня авиакомпания предоставила воду, печенье и сок. Детям дали наггетсы. В 19:00 самолет был, но нас попросили отдать свои посадочные, чтобы выдать новые, так как мы едем другим рейсом. Но новые посадочные выдали не всем, плюс людей с других рейсов отправили на наш, и мы не полетели», — рассказал россиянин.

По его словам, в аэропорту осталось 28 человек, поскольку на них не хватило мест в самолете. Пока неизвестно, когда будет следующий рейс. При этом выйти из зоны досмотра им нельзя, поскольку обратно их не пустят, указал россиянин.

«Туроператоры не знают, что делать. Тут остались дети с трех до пяти лет, а говорят, есть толпа людей, которые даже в сам аэропорт не могу войти. В аэропорту хаос», — добавил он.

Также он поделился, что за все время ожидания им не дали ничего кроме воды и печенья, в итоге им все же удалось «выпросить спустя 26 часов рис с курицей, но он был острым и дети не смогли его есть».

Ранее сообщалось, что из ОАЭ в Россию не могут вылететь сотни граждан РФ.

Рекордные дожди обрушились на страну в ночь на 16 апреля. За сутки там выпало двухлетнее количество осадков, около 150 миллиметров.