Сотни россиян не могут улететь из ОАЭ из-за непогоды

Туристы из России вынуждены были провести ночь в аэропорту Дубая вместе с маленькими детьми, так как из-за непогоды отменены рейсы, а авиакомпания не предоставила им питание и гостиницы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Накануне на Объединенные Арабские Эмираты обрушились проливные дожди. Международный аэропорт Дубая сообщил об отмене 45 прибывающих и убывающих рейсов. Были затоплены дороги, перестало работать метро.

Из-за непогоды сотни российских туристов не могут улететь из Дубая, их рейсы были задержаны. Всю ночь им пришлось просидеть в аэропорту с маленькими детьми. Некоторые сняли отели за свой счет, но пока неизвестно, когда они смогут вылететь в Москву, отмечает Telegram-канал.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что людям не хватает кресел в аэропорту, часть из них вынуждена сидеть или лежать на полу.

«Мы находимся в крайне тяжелой ситуации, морально подавлены и очень расстроены от того, что нам не оказывается никакая помощь», - заявила одна из российских туристок.

По словам россиян, у которых куплены билеты в авиакомпании Flydubai, задержан вылет семи рейсов.

В свою очередь авиакомпания Emirates приостановила регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 часов утра 17 апреля до полуночи по местному времени из-за проблем, вызванных погодой и дорожными условиями, пишет РИА Новости.

А международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в соцсети X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов.