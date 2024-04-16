Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала инициативу о возвращении групп продленного дня во все российские школы.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил сделать школьную продленку обязательной. Об этом говорится в обращении парламентария к министру просвещения России Сергею Кравцову, передавало издание «Лента.ру». Парламентарий заявил, что группы продленного дня до шести–восьми часов вечера должны включать в себя спортивные и творческие секции, работу над домашними заданиями и командную работу над исследовательскими проектами.

На сегодняшний день продленка очень востребована среди родителей школьников, ведь мы живем в такой реальности, где многие из них вынуждены много работать. Днем они не могут заниматься детьми, и не во всех семьях есть бабушки и дедушки, которые могли бы помочь в этом вопросе. Поэтому, конечно, многие родители обращаются к школе и оплачивают группу продленного дня. Но существующая на сегодняшний день продленка имеет ряд проблем. В первую очередь это связано с тем, что финансы на продленку не выделяются, поскольку она не является статьей расходов, и группы продленного дня функционируют только за счет родителей. Этих денег не хватает образовательным учреждениям, чтобы организовать продленку на хорошем уровне. За собранные средства зачастую можно нанять только одного педагога, при этом в его группе собираются дети разных возрастов, дети из разных классов. В итоге получается достаточно разношерстная группа, где один ученик занимается одним делом, другой – другим. То есть на сегодняшний день на продленках осуществляется только присмотр и уход за детьми, никакого обучающего процесса там не предусмотрено. Да, в некоторых школах что-то делается в этом плане, но, поскольку группы зачастую разновозрастные, то какого-то единого обучающего процесса нет, например, кто хочет – делает домашнее задание, кто не хочет – не делает. Это в лучшем случае, а в худшем – дети просто предоставлены сами себе. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

Леткова поддержала предложение о возвращении продленки во все школы, подчеркнув, что пока остается ряд вопросов касательно механизма его реализации.

«Автор инициативы очень правильно расставил акценты, говоря о том, что, во-первых, продленка должна быть бесплатной для родителей, то есть что ее должно оплачивать государство. В этом случае появится возможность распределять детей на продленке по возрасту и проводить с ними соответствующие занятия. Во-вторых, было правильно отмечено, что продленка должна быть ориентирована на развитие личности. В рамках групп продленного дня должны быть и занятия спортом, и различные кружки, и какое-то совместное время препровождения, отдых, но в то же время и выполнение домашних заданий. То есть это должно быть комплексное продолжение обучения. Но для реализации инициативы в сегодняшних условиях нужны соответствующие финансы, а также определенные распоряжения, которые позволили бы организовать продленку таким образом, чтобы она действительно стала достойным продолжением советской продленки, где дети проводили вторую часть дня полноценно – и отдыхали, и делали уроки, и занимались спортом. Поэтому здесь нужен понятный механизм реализации инициативы, а пока он не до конца понятен», - сказала она, добавив, что институт продленки может стать хорошим подспорьем для школ в вопросах воспитания и социализации подрастающего поколения.

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