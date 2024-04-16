Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

В столице продолжают активно развивать систему дополнительного образования. Школы и дворцы творчества остаются главными точками выявления талантов, отметил Сергей Собянин в своем личном блоге.

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Мэр рассказал, что в ближайшие 5 лет в городе будут активно развивать школьные театры. У юных артистов есть возможность показать себя в рамках фестиваля "Живая сцена". Также в Москве существует проект "Театральное закулисье", благодаря которому школьники могут посетить городские театры и узнать больше о мире искусства, добавил Собянин.

Он уточнил, что к 2030 году в театральных мероприятиях ежегодно будут принимать участие свыше 70 тысяч человек.

Что касается спортивной сферы, столичные власти хотят расширить масштаб школьных фестивалей и киберспортивных соревнований. Ежегодное число участников должно превысить 400 тысяч человек, подчеркнул мэр.

Особое внимание будет уделено историческому просвещению, сообщил Собянин. В стратегии развития образования до 2030 года указано, что в мероприятиях этой направленности примут участие более миллиона школьников.

Градоначальник напомнил, что с 2021 года в Москве проводят конкурс "По пути великих открытий", который знакомит ребят с культурным наследием России. Также в городе проходит фестиваль "Школьный музей Победы".

По словам мэра, ученики столичных школ получают лучшие знания. Город делает все для того, чтобы обеспечить им прекрасное будущее, резюмировал Собянин.