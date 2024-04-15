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Эвакуация и смытые мосты. Как Курган встречает паводок

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Вид с моста через реку Тобол в районе улицы Бурова-Петрова в Кургане, 14 апреля 2024 года
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Вид с моста через реку Тобол в районе улицы Бурова-Петрова в Кургане, 14 апреля 2024 года 
© Евгений Кузьмин/РИА Новости
Мешки с глиной и песком на дамбе вдоль берега реки Тобол в районе улицы Бурова-Петрова в Кургане, 14 апреля 2024 года
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Мешки с глиной и песком на дамбе вдоль берега реки Тобол в районе улицы Бурова-Петрова в Кургане, 14 апреля 2024 года 
© Евгений Кузьмин/РИА Новости
Местный житель во время установки водоналивных дамб на улице Галкинской, 14 апреля 2024 года
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Местный житель во время установки водоналивных дамб на улице Галкинской, 14 апреля 2024 года 
© Донат Сорокин/ТАСС
Курганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол, 14 апреля 2024 года
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Курганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол, 14 апреля 2024 года 
© Евгений Кузьмин/РИА Новости

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Спасатели во время доставки питьевой воды жителям сел Труд и Знание, 14 апреля 2024 года
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Спасатели во время доставки питьевой воды жителям сел Труд и Знание, 14 апреля 2024 года 
© МЧС России/ТАСС
Строительная техника во время работ по устранению заторов на Мало-Чаусовском мосту в Кургане, 14 апреля 2024 года
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Строительная техника во время работ по устранению заторов на Мало-Чаусовском мосту в Кургане, 14 апреля 2024 года 
© Донат Сорокин/ТАСС
Водоналивная рукавная дамба в районе улицы Кремлева города Кургана, 14 апреля 2024 года
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Водоналивная рукавная дамба в районе улицы Кремлева города Кургана, 14 апреля 2024 года 
© Евгений Кузьмин/РИА Новости
Затор на реке Тобол у гидроузла в Кургане, 14 апреля 2024 года
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Затор на реке Тобол у гидроузла в Кургане, 14 апреля 2024 года 
© Евгений Кузьмин/РИА Новости
Река Тобол в районе улицы Свободы города Кургана, 14 апреля 2024 года
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Река Тобол в районе улицы Свободы города Кургана, 14 апреля 2024 года 
© Евгений Кузьмин/РИА Новости

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Набережная реки Тобол в районе улицы Климова в Кургане, укрепленная мешками с глиной и песком, 14 апреля 2024 года
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Набережная реки Тобол в районе улицы Климова в Кургане, укрепленная мешками с глиной и песком, 14 апреля 2024 года 
© Евгений Кузьмин/РИА Новости
Установка водоналивных дамб в Кургане, 14 апреля 2024 года
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Установка водоналивных дамб в Кургане, 14 апреля 2024 года 
© Донат Сорокин/ТАСС
Житель Кургана на городской дамбе на реке Тобол, 14 апреля 2024 года
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Житель Кургана на городской дамбе на реке Тобол, 14 апреля 2024 года 
© Донат Сорокин/ТАСС

Паводок в Кургане подбирается к пиковым значениям. По данным на 14 апреля, уровень воды в реке Тобол достиг 565 см (при уровне в 600 см начинается подтопление правобережной части города и низкой части левого берега). По данным правительства региона, в ближайшее время вода может подняться до 9-10 м – выше, чем при наводнении в 1994 году.

В селах у областного центра объявили превентивную эвакуацию. На территориях, попадающих в зону возможного подтопления, развернуты водоналивные дамбы и работают эвакуационно-спасательные группы. Местные власти также анонсировали превентивные отключения электро- и газоснабжения. В селе Темляково спасатели выловили из Тобола смытый течением деревянный мост.

В Кургане подготовлены несколько приютов для домашних животных, создано несколько парковок для эвакуированных автомобилей, а также развернуто несколько десятков пунктов временного размещения.

По прогнозу МЧС, затопление из-за паводка грозит 62 населенным пунктам Курганской области, в зону подтопления могут попасть 18 718 человек. В регионе действует режим ЧС областного масштаба.

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