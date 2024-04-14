Куклачев вышел на связь из больницы

Юрий Куклачев после обширного инфаркта впервые пообщался с журналистами. По словам дрессировщика, ему поставили 5 стентов, и во время операции он был в сознании. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас артист все еще находится в реанимации. И даже оттуда вопреки запретам медиков, уже связался с сыном, чтобы дать ему указания по поводу предстоящего благотворительного концерта в Москве. Выступление направлено на то, чтобы собрать средства для семей пострадавших и погибших в «Крокусе».

Ранее представитель Юрия Куклачева Ольга Кардокене рассказала, что медики планируют перевести народного артиста РСФСР из реанимации в обычную палату в воскресенье, если его состояние будет стабильным.