Появились подробности о состоянии Куклачева

Представитель Юрия Куклачева Ольга Кардокене рассказала, что медики планируют перевести народного артиста РСФСР из реанимации в обычную палату в воскресенье, если его состояние будет стабильным

Несколько ранее сын Куклачева, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий сообщил РИА Новости, что отец чувствует себя лучше.

«Он раздавал ЦУ (ценные указания – прим. ред.), как, что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: «Пап, успокойся, выздоравливай, все будет хорошо», — сказал Дмитрий.

Оставшиеся представления юбилейного шоу Куклачева «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле» 13 и 14 апреля состоятся с прежним составом артистов, кроме Куклачева. Качество спектакля, заверил Дмитрий Куклачев, не пострадает.

Известный дрессировщик кошек и руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев перенес трехчасовую операцию на сердце. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Напомним, накануне народному артисту РСФСР стало плохо во время выступления на юбилейном концерте в "Вегас Холле". Вскоре после этого его увезли в больницу и прооперировали.