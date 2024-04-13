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В какие регионы придет летняя жара

В ряде регионов России со следующей недели столбики термометров поднимутся выше плюс 20 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует летнюю жару.

В какие регионы придет летняя жара
© РИА Новости
«На юге России до середины следующей недели будут очень высокие температуры, до 20–25 градусов, даже до 26. Это касается всего Южного федерального округа: и Ростовской области, и Краснодарского края, и Крыма, и Ставрополья, и большинства республик Северного Кавказа», – поделился прогнозом специалист в беседе с «РИА Новости».

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Вильфанд отметил, для юга Дальнего Востока дневные температуры выше 20–25 градусов редкость в середине апреля. В Приморье столбики термометров поднимутся до 26–27 градусов выше нуля. Ранее Роман Вильфанд объяснил, в каких регионах из-за повышенной пожароопасности не стоит жарить шашлыки.

Под угрозой юг европейской части России.

Общество
Полина Зиновьева
Роман Вильфанд