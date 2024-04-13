В какие регионы придет летняя жара

В ряде регионов России со следующей недели столбики термометров поднимутся выше плюс 20 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует летнюю жару.

«На юге России до середины следующей недели будут очень высокие температуры, до 20–25 градусов, даже до 26. Это касается всего Южного федерального округа: и Ростовской области, и Краснодарского края, и Крыма, и Ставрополья, и большинства республик Северного Кавказа», – поделился прогнозом специалист в беседе с «РИА Новости».

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Вильфанд отметил, для юга Дальнего Востока дневные температуры выше 20–25 градусов редкость в середине апреля. В Приморье столбики термометров поднимутся до 26–27 градусов выше нуля. Ранее Роман Вильфанд объяснил, в каких регионах из-за повышенной пожароопасности не стоит жарить шашлыки.

Под угрозой юг европейской части России.