В Кургане прогнозируют паводок через четыре дня

В Курган придут паводковые воды через четыре дня, но город должен быть защищен. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в эфире "России-24".

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"Принципиально важно защитить город Курган, там мы ожидаем воду где-то через четыре дня", – сказал Якушев.

Он отметил, что несколько населенных пунктов Курганской области, которые находятся в сельхоззоне, подвергнуты подтоплению, там идет серьезная работа, которой заняты органы местного самоуправления, связанные с эвакуацией людей.

12 апреля сообщалось, что более 7,1 тысячи человек было эвакуировано в Курганской области из-за опасности наводнения.

До этого глава Курганской области Вадим Шумков отметил, что более 300 жителей региона подали заявления на материальную помощь для пострадавших от половодья.