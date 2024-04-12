Вчера Telegram-канал SHOT опубликовал жуткую новость о том, что в подвале жилого дома в Санкт-Петербурге были найдены трое детей-маугли, живших там с мужчиной — якобы их отцом. При этом подтверждающих родство документов у 36-летнего Артура не оказалось.

История не оставила равнодушной Ксению Бородину, и сегодня она прокомментировала ее в своем Telegram-канале.

«Хорошо, что ситуация получила такую огласку. Санкт-Петербург, квартира, которую оборудовал в подвале жилого дома 36-летний Артур. Тут он живет и воспитывает своих троих сыновей, соорудил даже санузел с унитазом и раковиной. На полу лежит ковер и линолеум, а в "комнатах" стоят раскладушки и диван. Как я поняла из СМИ, изначально дети жили с матерью, но она уехала куда-то с новым парнем, оставив детей. На большую квартиру не было денег, поэтому мужчина решил поселиться с сыновьями в петербургском подвале», — пересказала телеведущая подробности для тех, кто не в курсе истории.

Ксения отметила, что, несмотря на крайне сложную ситуацию, мужчина не оставил детей на произвол судьбы.

«Не имея жилья и денег на содержание, Артур их не бросил, но условия, в которых живут дети, просто кошмарны», — пишет Ксения.

Однако телеведущая считает, что с учетом всех обстоятельств будет лучше, если о детях пока позаботятся соответствующие органы.

Живут в такой антисанитарии и полном бардаке... Наверное, тут лучше, чтобы их забрали органы опеки хотя бы на время, пока у главы семейства не появится хотя бы жилье

«Помочь очень хочется, но на данном этапе лучше дождаться решения органов опеки. Ситуация страшная, дети так жить и воспитываться не должны», — заключила Ксения Бородина.

Трех детей, проживавших вместе с отцом в подвале дома на юге Санкт-Петербурга, изъяли и поместили в медучреждение. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет. (…) Сотрудниками полиции было принято решение об изъятии детей и помещении их в медучреждение, — следует из публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что дети жили и воспитывались в антисанитарных условиях. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Органы опеки проинформированы о случившемся.

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после сообщения о том, что отец с тремя маленькими сыновьями несколько лет жил в подвале. Детей отправили в социальное учреждение.

Сообщается, что после обнаружения детей, которые вместе с отцом жили в подвале дома, была начата проверка. В ходе нее установлено, что условия проживания не соответствуют санитарным нормам.

– По результатам проверки полиция возбудила в отношении родителей уголовное дело по статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), – сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, полицией было принято решение об изъятии детей. Их отправили в социальное учреждение. На данный момент проводится расследование.

В Петербурге журналистам удалось выяснить, в каких условиях жили оказавшиеся в подвале с отцом дети. Об этом сообщает "Фонтанка".

Выяснилось, что дети жили на бетонном полу, на некоторых участках были установлены доски. На столах около посуды с едой была грязь и большое количество мусора. Около мебели находились трубы и раковина. На одном из столов находилась мультиварка с кашей.

Об условиях жизни троих детей стало известно после того, как одного из них заметила соседка. Она окликнула мальчика, но тот проигнорировал ее и направился в подвал. Женщина обратилась в правоохранительные органы. По словам самого родителя, в этом месте они должны были жить до тех пор, пока он не найдет квартиру.

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Отец троих детей-маугли, которых нашли в подвале дома в Санкт-Петербурге, объяснился. Его слова приводит RT.

Мужчина рассказал, что делал все для трех сыновей: покупал игрушки, сделал для них маленькую мебель, повесил доски с алфавитом. Летом он вместе с мальчиками должен был переехать. Отец детей заявил, что понимает, что детей после их обнаружения в подвале отдадут матери, но выразил надежду, что сможет со временем вернуть их.

Изначально россиянин забрал трех детей к себе домой, так как они якобы жаловались, что их в семье, где мама живет с сожителем, постоянно ругают. На большую квартиру не было денег, поэтому мужчина решил поселиться с сыновьями в петербургском подвале.

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Мать найденных в подвале Санкт-Петербурга мальчиков-маугли заявила, что намерена вернуть сыновей домой. Она отметила, что не знала, в каких условиях они находились, когда жили вместе с отцом. Теперь женщина разбирается с органами опеки. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что 9 апреля появилась информация, что в северной столице нашли троих детей двух, четырех и шести лет, которые проживали в подвальном помещении вместе с отцом. Тревогу забили местные жители, когда увидели одного ребенка без одежды в холодную погоду. Выяснилось, что мужчина в свидетельствах о рождении малышей не числится в строке «отец». Однако он все-таки является им родным, как заверила мама малолетних.

Женщина призналась, что не жила с бывшим, поэтому не знала, в каких условиях он держал детей. Когда она узнала о том, что сыновей забрали, она сразу же выехала в Петербург, чтобы забрать мальчиков себе. По ее словам, сейчас она разбирается с органами опеки. Пока видеть малышей она не может, так как ей нужно доказать, что она их родная мать.

«Я предоставлю все документы, фотографии, все, что я могу предоставить в свою пользу, что я есть, я адекватный человек, я люблю своих детей, она это отправит на комиссию», - рассказала женщина.

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Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела после того, как его троих детей нашли в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, ранее уже имел проблемы с законом — он был судим за наркотики.

Уроженец города Энгельса Саратовской области в 2005 году попался на продаже марихуаны. Его приговорили к трём годам лишения свободы условно.

Помимо этого, на малой родине у него имелись проблемы с приставами из-за долгов по коммунальным платежам. С этими же проблемами он столкнулся и в Москве, где проживал несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что мать детей полгода живёт в другом регионе и якобы оказывает им материальную поддержку.

На отца трех мальчиков-маугли, найденных недавно в подвале питерского дома, могут завести дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы, если его признают виновным в похищении или незаконном лишении свободы.

Сейчас правоохранительные органы должны разобраться во всех обстоятельствах этой истории. На мужчину могут завести дело по нескольким статьям. Если выяснится, например, что он незаконно лишил этих детей свободы, то можно говорить о преступлении, предусмотренном ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Если он похитил этих детей, то его могут привлечь по ст. 126 УК. В этом случае мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, — рассказал Багатурия.

Адвокат добавил, что за насильственные действия сексуального характера мужчину могут привлечь по статье 131 «Изнасилование», статье 132 «Домогательство до совершения полового акта» или по статье 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» УК РФ.

Если же насильственных действий он над мальчиками не совершал, ему могут выдать направление на психиатрическое лечение, потому что держать детей в таких условиях неправильно. Кроме того, уголовное дело могут завести на мать детей по статье об оставлении в опасности либо выписать административный штраф из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, — пояснил Багатурия.

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В Санкт-Петербурге детей, найденных в подвале, медики выпишут, когда найдут им новое жилье. Такое условие назвали 78.ru в Филатовской больнице.

В медучреждении отметили, что признаки острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у них минимальные, добавив, что сейчас дети окружены вниманием и заботой.

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