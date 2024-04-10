В петербургском подвале нашли трех детей

Трех детей, проживавших вместе с отцом в подвале дома на юге Санкт-Петербурга, изъяли и поместили в медучреждение. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

— Сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет. (…) Сотрудниками полиции было принято решение об изъятии детей и помещении их в медучреждение, — следует из публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что дети жили и воспитывались в антисанитарных условиях. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Органы опеки проинформированы о случившемся.

Ребенок без вести пропал в Кемерове во время прогулки

В конце января сообщалось, что пятимесячная девочка задохнулась в заваленной одеждой кроватке в городе Первоуральске Свердловской области. Соседи родителей ребенка отметили, что уже много раз обращались в полицию и органы опеки с жалобами на неблагоприятные условия воспитания малышки.

Кроме того, в Бурятии в феврале нашли ребенка в сугробе в одном подгузнике. Четырехлетний ребенок с девятимесячным братом пошел искать пьяную родительницу и оставил малыша в сугробе в одном памперсе. К семье приезжали сотрудники МВД и органов опеки. Старшего ребенка поместили в социально-реабилитационный центр.