Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал ряд предложений заместителя председателя нижней платы парламента Петра Толстого, связанные с изменениями в миграционной политике России.

Ранее Толстой назвал нежелательным пребывание в России мигрантов с судимостью, а также предложил обязать работодателей контролировать въезд и выезд мигрантов из России.

Проблема миграции достаточно сложная, и было предложено много вариантов ее решения, они постоянно обсуждаются. Естественно, я пока не могу предсказать, к чему придут коллеги. Но если говорить о том, что касается мигрантов с уголовным прошлым, то из этой категории, несомненно, надо исключить тех, кто у себя на родине был обвинен в деятельности, так или иначе идущей на пользу Российской Федерации. Скажем, на Украине сейчас любая деятельность в интересах русской культуры и русской цивилизации считается преступлением, и многие за это «преступление» уже были осуждены. Естественно, это не должно считаться преступлением с нашей точки зрения. Когда недавно в Госдуме в очередной раз всплыл этот вопрос, я высказался именно в таком ключе. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Говоря об идее разрешить въезд мигрантов в Россию только по приглашениям работодателей, парламентарий подчеркнул, что введение соответствующей меры «исключит из числа возможных переселенцев как раз тех, кто бежит от культурных преследований на родине».

«То есть это коснется тех же эмигрантов с Украины или, скажем, из Европейского союза, где сейчас усиленно насаждаются разные античеловеческие теории и преследуют, в том числе и в уголовном порядке, тех, кто не согласен с этими теориями и с соответствующей практикой. То есть формулировка «въезд только по приглашениям от работодателей», конечно, затрагивает многие категории мигрантов, но, как видите, есть и такие категории, что распространение на них данной формулировки причинит ущерб нам самим», - заявил Вассерман.

Депутат назвал миграционный вопрос «крайне сложным» и выразил мнение, что его обсуждение в Госдуме продлится «не одну сессию».

«Причем, скорее всего, уже принятые решения придется дорабатывать по результатам их применения… Так что слова депутата Толстого – это обозначение именно одной из позиций, одного из элементов обсуждения, но ни коем образом не конечного результата этого обсуждения», - заключил собеседник Рамблера.

Ранее «Ведомости» сообщили, что новый законопроект Минцифры может обязать мигрантов сдавать биометрию. Без нее и регистрации на портале «Госуслуги» покупка SIM-карт у российских операторов связи станет невозможна.