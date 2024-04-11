Толстой предложил обязать работодателей контролировать выезд мигрантов из РФ

В России пришло время, когда нужно полностью пересмотреть принципы привлечения трудовых мигрантов в страну. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

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Для этого, считает он, необходимо избавиться от системы трудовых патентов и заменить ее на организованный набор работодателем.

«Это остановит бесконтрольный поток иностранцев, поскольку в Россию въедет не столько, сколько сможет, а столько, сколько нам нужно», — пояснил Толстой.

Кроме того, заявил вице-спикер, работодателю необходимо контролировать, чтобы мигрант покидал Россию после окончания трудового договора. Толстой читает, что на приглашающую иностранцев организацию должна быть возложена и обязанность финансировать выезд нанятого им иностранного работника, причем такие гарантии должны даваться еще до того, как он приехал в Россию.

Еще один важный принцип, предложенный Петром Толстым — мигранты, которые приехали в Россию работать, не должны иметь права на получение ни вида на жительство, ни тем более гражданства РФ.

«Во многих арабских странах эта система работает именно так, и никто при этом не возмущается», — заметил он

Кроме того, Толстой считает, что стоит установить возможность ограничения на перемещение мигрантов по территории страны и даже региона, в котором они работают. «Иначе рано или поздно они променяют стройку в Сибири на работу курьером в Москве», — заметил заместитель председателя Госдумы.