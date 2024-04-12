Как живут Портнягины: кадры быта скандальных блогеров

Жена владельца бизнес-клуба Club 500, блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина провела на допросе в Следственном Комитете 15 часов. Также вчера в семье предпринимателя прошли обыски.

СМИ сообщили, что против семейной пары возбудили уголовные дела по статьям 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Им может грозить до 10 лет лишения свободы. В совокупности Дмитрий и Екатерина Портнягины не доплатили государству около 124 миллионов рублей налогов.

Вечером того же дня блогер вышел на связь из зоны СВО и пообещал немедленно выплатить все долги.

Как сообщает Msk1.ru, сейчас чета оперативно закрыла все финансовые задолженности перед государством после претензии проверяющих органов.

Дмитрий Портнягин - предприниматель, основавший Сlub 500 — международный закрытый бизнес-клуб. Участниками бизнес сообщества являются лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого он ведет блог на YouTube "Трансформатор", где рассказывает о бизнесе и жизни. В настоящий момент там порядка 1,5 млн подписчиков.

Как сложатся дальнейшие взаимоотношения блогера и государства мы узнаем в будущем, а пока кадры из жизни семейной пары, попавшей в поле зрение СК — в галерее "Рамблера".