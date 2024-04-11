Определено место РФ среди стран "Большой двадцатки" по уровню безработицы

По итогам прошлого года Россия заняла третье место среди стран "Большой двадцатки" по уровню безработицы, уступив лишь Японии и Мексике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

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В декабре 2023 года уровень безработицы в России составил 3%, что позволило стране занять почетное третье место среди крупнейших государств с самым низким показателем. Япония оказалась на первом месте с уровнем 2,5%, а за ней следует Мексика с 2,6%. Общее количество стран "Большой двадцатки", где уровень безработицы составляет менее 5%, составило восемь: Южная Корея (3,2%), США (3,7%), Великобритания (3,8%), Австралия (3,9%) и Саудовская Аравия (4,4%). Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в ЮАР - 32,1%. За год уровень безработицы снизился в двенадцати странах "Большой двадцатки", наиболее значительное снижение произошло в Турции - на 1,3 процентных пункта, до 8,9%. В семи странах уровень безработицы вырос, особенно сильно - в Канаде: на 0,8 процентного пункта, до 5,8%.

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Только в Японии уровень безработицы остался неизменным за год - 2,5%. До этого "Коммерсантъ" писал, что российский рынок труда сталкивается с критическим дефицитом трудовых ресурсов, который, по мнению экспертов, сохранится на протяжении ближайшего десятилетия. Несмотря на сокращение численности безработных, количество вакансий продолжает стремительно расти, достигнув уровня в 7% от общей занятости.