Летом в России ждут резкого увеличения числа мигрантов

В России ожидается возобновление высокого потока мигрантов летом. Об этом URA.RU сообщил руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Александр Дягилев.

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«Сейчас наблюдается сокращение миграционного потока, так как происходит пока неразбериха, когда мигранта просто за то, что он мигрант, уже готовы во всех тяжких обвинить. Пока они предпочитают пересидеть этот момент дома, то есть пару месяцев, чтобы потом приехать сюда, когда все устаканиться. Поток ожидаем в летний период. Сейчас большой спрос на рабочую силу. Очень многие заявки на стройки не закрыты, людей физически нет. Мигранты стараются не выходить на строительные площадки и на улицу вообще не выходить», — сказал Александр Дягилев.

Сейчас в РФ обсуждаются варианты, которые помогут контролировать миграционные потоки.

«Рекомендации уже собрали от МВД, обсуждаются с экспертами на всех уровнях, чтобы контролировать миграционный поток и вогнать его в адекватное русло. Работы более, чем достаточно: создание информационного этого виртуального профиля, ограничение въезда, пребывания и многое другое», — добавил Дягилев.

Однако виртуальный профиль, по которому будет видна вся информация о въезжающем, будет готов еще не скоро, отметил собеседник агентства.

«Сейчас необходимо подружить друг с другом очень многие базы различных ведомств. Поставлены сроки до сентября. Мне кажется, маловероятно сделать качественный продукт за такое короткое время. Например, базы должников России и Белоруссии, которые лет пять, наверное, пытались как-то друг с другом синхронизировать, только недавно стали работать. Тут примерно такая же история. Работает обычная система дактилоскопии, но это не то, тут выдается на человека вся информация, соцсети, кто родственники, где привлекался. На это нужно время», — объяснил Дягилев.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что текущие меры не повлекут снижения числа мигрантов, а нелегалов сдерживает только открытая соцполитика РФ.

«Значимого сокращения скорее всего не будет, так как преступники будут менять одну-две буквы в фамилии и въезжать по новым паспортам. Чтобы защитить Россию, надо обязательное дактилоскопирование всех. Нелегальная миграция сейчас сдерживается только раздачей гражданства, а с ним социальных льгот и пособий тем, кто заведомо не говорит, не понимает и не хочет говорить и понимать по-русски», — подчеркнул парламентарий URA.RU.

В России идет борьба с нелегальной миграцией. Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести пожизненный запрет на въезд в страну осужденным мигрантам. В Москве задержана группировка, занимавшаяся оформлением фальшивых сертификатов о владении русским языком. Депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Wildberries необходимо навсегда закрыть за покрытие нелегалов.