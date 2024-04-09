Домогаров обратился в прокуратуру из-за фейков о себе

Народный артист России Александр Домогаров заявил, что обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за фейковых новостей о себе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Причиной обращения стали новости о том, что у Домогарова якобы обнаружили проблемы с позвоночником, а сам актер решил завершить творческую карьеру. По словам артиста, эта информация не соответствует действительности — посоветовавшись с адвокатами, Домогаров принял решение обратиться в прокуратуру на те интернет-издания, которые распространяли ложные сведения.

«Я доведу наконец-то это дело до конца. Мы вчера с моими адвокатами подали заявление в Роскомнадзор и в прокуратуру. Все то, что вы сделали, является грубейшим нарушением статьи 137 Уголовного кодекса России. Я добьюсь если не уголовного наказания, то возмещения мне морального ущерба», — рассказал он.

При этом ранее Домогаров уже прокомментировал сообщения о завершении карьеры.