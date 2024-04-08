В СМИ появились сообщения о вероятности скорого завершения карьеры народным артистом РФ Александром Домогаровым. Причиной якобы стали серьезные проблемы с позвоночником. Российская газета

«Бред. Вы правильно понимаете только то, что я не буду больше работать в Театре Моссовета. А по состоянию моего здоровья — смотрите мой личный Telegram-канал. Там есть вся информация из первых рук. В том числе к грязным и нечистоплотным журналистам, которые пользуются слухами», — сказал он. Газета.Ru

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что народный артист России Александр Домогаров может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем. Артисту диагностировали спондилоартроз, уточнил источник. При этом заболевании поражаются межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Lenta.ru