В МФЦ начнут обслуживать по биометрии

До конца 2024 года жители трех российских регионов - Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей - смогут воспользоваться государственными и муниципальными услугами в МФЦ, используя биометрические данные, без необходимости предъявления паспорта. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко газете "Известия".

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Субъекты совместно с Минэкомом, Минцифрой и Центром биометрических технологий (ЦБТ - оператор государственной единой биометрической системы) разработали дорожные карты с планом развития проекта для каждого из указанных регионов. Соответствующие документы были направлены в аппарат правительства. По результатам пилотной программы будет принято решение о возможном расширении проекта на другие регионы. Внедрение биометрической идентификации направлено на упрощение процесса получения государственных услуг, пояснили представители Минцифры.

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Сервис по биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта, но не заменит его, подчеркнули в аппарате Дмитрия Григоренко. Министерство экономического развития высоко оценивает применение биометрии в различных сферах и изучает возможности ее использования в МФЦ, сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что работа в этом направлении продолжается. Процесс разработки сервиса находится в активной стадии. В каждом из пилотных регионов будут выбраны отделения МФЦ для тестирования сервиса. Также будет определено количество окон, где клиентов смогут обслуживать в новом формате. До этого Минцифры призвало россиян к бдительности при работе с "Госуслугами".